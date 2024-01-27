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Російських окупантів стало на 770 менше: Генштаб повідомив про нові втрати РФ

Російських окупантів стало на 770 менше: Генштаб повідомив про нові втрати РФ

Сотні окупантів повернуться додому в пакетах / Фото: Associated Press

Окупанти зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 27 січня склали 381 370 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 770 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 27.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько 381 370 (+770) осіб 
  • танків ‒ 6271 (+6) 
  • бойових броньованих машин ‒ 11652 (+15) 
  • артилерійських систем – 9085 (+3) 
  • РСЗВ – 972 
  • засоби ППО ‒ 660 
  • літаків – 331 
  • гелікоптерів – 324 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 7037 (+4)
  • крилаті ракети ‒ 1845 
  • кораблі /катери ‒ 23 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12072 (+8) 
  • спеціальна техніка ‒ 1433 (+8)

Нагадаємо, український колісний дрон зайшов до тилу ворога й підірвав міст. Позитивне відео роботи надійного помічника ЗСУ показали українські військові.

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