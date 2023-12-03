Російських окупантів женуть в атаки на власні мінні поля — речник ЗСУ

На південному фронті російські окупанти йдуть в атаку мінними полями, які вони ж самі облаштували у так званій “сірій зоні”.

Про це розповів в ефірі телеканалу FREEДОМ речник армії "Південь" Сергій Братчук.

"Присутній такий елемент, як наступ російської армії через власні мінні поля”, - зауважив він, зазначивши, що таке трапляється, зокрема, у 810-й окремій бригаді морської піхоти Чорноморського флоту РФ та у підрозділі "Шторм-Z" на Херсонському напрямку.

За словами речника ЗСУ, ворог намагається зменшити "сіру зону" та звузити завойовані українською армією плацдарми на лівобережжі.

Для цього, зазначив Братчук, на Херсонському напрямку з'являються бійці російських повітряно-десантних військ - зокрема, 104-а десантно-штурмова дивізія, яку перекинули із Запорізького напрямку. Деякі з'єднання і частини цієї дивізії сьогодні переміщуються лівим берегом Дніпра на тимчасово окуповані території Херсонської області.

"Деякі з них з'являються на перешийку з Кримом. Що відбувається, чому так відбувається? Я думаю, ближчим часом ми отримаємо відповіді на ці запитання. Але те, що у ворога там "тривожненько", - це однозначно", - констатував речник армії “Південь”.

Нагадаємо, формування плацдармів Сил оборони України на лівому березі Дніпра в Херсонській області має успіх.

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