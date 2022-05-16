Російських окупантів змушують повертати гроші, отримані за легкі поранення в Україні - СБУ

За легкі поранення в Росії гроші у окупантів забирають. Про це свідчить розмова військового злочинця РФ зі своєю матір'ю, яку перехопили українські військові.

Опублікувала її пресслужбі СБУ.

Як повідомляється, російський окупант в Україні отримав легке осколкове поранення плеча. Його відправили на лікування до госпіталю. Поки він там був, РФ нарахувала йому три млн рублів компенсації. Однак коли виявилося, що травма у окупанта не така вже і серйозна, гроші у нього забрали.

Тож військовий злочинець попросив маму передати цю інформацію іншому окупанту, який також отримав поранення на війні в Україні.

“Не треба гроші поки що витрачати. Тому що після війни розбиратимуться, підніматимуть ступінь поранення. І у кого ступінь поранення перший чи другий, забиратимуть половину суми, як мінімум”, - сказав окупант.

Нагадаємо, що у Харкові рятувальники розбирають зруйновані окупантами будівлі.

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