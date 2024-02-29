Російський пропагандист розкрив втрати окупантів під Авдіївкою

Правда про величезні втрати російських окупантів під Авдіївкою просочується у відкриті джерела.

Російські пропагандисти опублікували лист дружин загиблих окупантів. Там йдеться про масові втрати росіян на Авдіївському напрямку.

Про це повідомив журналіст та блогер Денис Казанський.

За його словами, правда про величезні втрати російських окупантів під Авдіївкою просочується у відкриті джерела.

“Друг Гіркіна, російський Z-блогер Лев Вершинін, опублікував лист дружин загиблих російських військових, у яких йдеться про кількість жертв. Наприклад, у полку 1015 від 2300 осіб залишилося лише 30. І така ситуація не тільки в цьому полку. За словами Вершиніна, мобілізованих кидали на забій без підготовки”, - розповів Денис Казанський.

Нагадаємо, що росіяни намагаються захопити два населені пункти під Бахмутом.

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