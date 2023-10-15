"Російських ударів із наближенням зими стане більше": Зеленський повідомив про наслідки атак на Херсонщині

Президент України Володимир Зеленський повідомив про роботу енергетиків та рятувальників на Херсонщині, що 15 жовтня протягом дня зазнала авіаційних ударів та обстрілів. Така сама ситуація – у Донецькій області. Там фахівці ліквідовують наслідки ударів по енергооб'єктах.

Про це йшлося у вечірньому зверненні президента України 15 жовтня.

В Херсоні були відключення через російські бомби. Водночас українські ремонтні бригади роблять усе можливе, і станом на зараз у місті відновлене постачання електрики й майже в усіх районах є водопостачання, крім 10 будинків у Таврійському мікрорайоні.

За словами Зеленського, ремонтні роботи там мають завершитися 16 жовтня в першій половині дня.

"Маємо бути свідомі, що таких російських ударів із наближенням зими стане більше – по об'єктах генерації, по мережі. До цього треба бути готовими. Ми максимально посилимо ППО – так, як це реально в наявних умовах", – заявив Зеленський.

Він запевнив, що Україна домовляється з партнерами про такі кроки в захисті, які раніше не застосовувалися. Але, крім цього, багато буде залежати від готовності місцевої влади, зокрема в містах, від підготовчої роботи енергетичних компаній та операторів зв'язку.

"Кожен повинен виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї зими не зупинив Україну. Так само як на полі бою, в усіх сферах ми маємо бути максимально стійкими та міцними", – наголосив він.

Також Зеленський наголосив, що кожного дня українські міста, села в прикордонних областях із Росією та вздовж лінії фронту зазнають терористичних ударів окупантів. І кожного дня там надається допомога нашим людям – це дуже важливо. Він висловив вдячність рятувальникам, лікарям, медпрацівникам, волонтерам, поліцейським, комунальникам та енергетикам.

"І всі наші воїни. Кожен і кожна, хто зараз у бою та на бойових постах, на бойових завданнях. Хто рятує наших військових після поранень. Хто тренує. Хто ремонтує техніку, забезпечує діяльність наших бойових бригад. Від Харківщини до Херсонщини. Це і Купʼянськ, це позиції на донецьких напрямках, це Авдіївка. Я дякую, хлопці, за вашу міцність і за дуже значне знищення окупанта! Це наша Марʼїнка. Напрямки на Запоріжжі", – додав Зеленський.

Нагадаємо, 15 жовтня у Херсоні пролунав потужний вибух. Після цього у деяких районах зникла електрика.

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