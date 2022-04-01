"Російських військових цьому вчать від радянських часів": Путін знає, що йому брешуть про хід війни в Україні

"Російських військових цьому вчать від радянських часів": Путін знає, що йому брешуть про хід війни в Україні

Російські військові приховують інформацію від Путіна через ризик бути ліквідованим.

Диктатор Росії Володимир Путін знає, що російські військові йому брешуть, оскільки бояться бути ліквідованими.

Про це розповів колишній командувач об'єднаних сил НАТО генерал у відставці Веслі Кларк в ефірі каналу CNN.

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"Ну, подивіться, у російській армії ставляться до інформації як до захищеного, важливого елементу, і тому вони брешуть один одному. Їх цьому вчать; це пішло ще з радянської армії. Путін знає, що вони йому брешуть. Тому він робить оцінку, примиряючись із цим", - відповів Кларк на запитання журналістки.

Він додав, що Путіну "це може не подобатися", але в "їхній системі брешуть усі - верхи брешуть низам, а низи верхам". Генерал у віставці пояснив, що російські військові приховують інформацію через ризик бути ліквідованим, і там це всім відомо.

"Ви приховуєте інформацію, тому що, якщо ви скажете правду, ви будете першим, кого застрелять, коли щось не спрацює. Тому вони знають, як поводитися один із одним. Тому ми не повинні ставитися до цього як до чогось значного. Ви знаєте, за західними мірками, так, це шокує. Але їх - ні, і Путін це знає. Він дістався вершини, брехавши людям. Він знає, як працює система", - зазначив Кларк.

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