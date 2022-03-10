Російських військових відігнали від Миколаєва і продовжують відтісняти від міста

Місто отримало підкріплення і охочі приєднатися до його оборони є ще й у сусідніх областях.
Українська армія спільно з територіальною обороною відігнали російських військових від Миколаєва та продовжують відтісняти їх від міста.
Про це у відеозверненні сказав голова Миколаївської області Віталій Кім.
"Відтиснули ми їх від міста на відстань подалі. Сподіваюся, найближчим часом відтягнемо їх, щоб "Гради" та "Смерчі" до нас не діставали", – сказав голова області.
Кім також нагадав окупантам, що до 11 березня для них діє пропозиція здатися в полон, якщо вони не стріляли в цивільних.
Голова Миколаївської області також розповів, що місто отримало підкріплення, і в сусідніх областях є ще охочі приєднатися до його оборони. Російським військам 10 березня дісталось і в Миколаївській, і в Херсонській областях. На думку Кіма, Одесі протягом найближчих кількох тижнів вторгнення по суші не загрожує.
"Уявляю, як окупанти офігіють, коли дізнаються, що в Україні є ще один Миколаїв, і він розташований під Львовом. Ось їм буде сюрприз!" – додав посадовець наприкінці відео.
Нагадаємо, раніше 10 березня Кім повідомляв, що багато підрозділів РФ не хочуть воювати і зупинилися на кордоні між Миколаївською та Херсонською областями. Повертатися назад вони не можуть, оскільки свої ж погрожують їх розстріляти.
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