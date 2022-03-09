Російським льотчикам навмисно неправильно укладають парашути, аби вони гинули – розвідка

Українська розвідка детально вивчає уламки російських літаків.

Російським льотчикам укладають парашути таким чином, аби вони не розкривалися. Путін відправляє військових на вірну смерть.

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Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Загалом, українськими військовими було збито чимало російських літаків. Ворожі льотчики хоч і встигали катапультуватися, однак більшість з них все одно вмирали. У них не розкривалися парашути.

Українська розвідка детально вивчає уламки російських літаків. У ГУР МО вважають, що російським льотчикам навмисно неправильно укладають парашути, аби під час катапультації вони гинули.

"Зараз проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків російських фашистів, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом", - повідомляє розвідка.

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