Російським льотчикам навмисно неправильно укладають парашути, аби вони гинули – розвідка

Українська розвідка детально вивчає уламки російських літаків.
Російським льотчикам укладають парашути таким чином, аби вони не розкривалися. Путін відправляє військових на вірну смерть.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Загалом, українськими військовими було збито чимало російських літаків. Ворожі льотчики хоч і встигали катапультуватися, однак більшість з них все одно вмирали. У них не розкривалися парашути.
Українська розвідка детально вивчає уламки російських літаків. У ГУР МО вважають, що російським льотчикам навмисно неправильно укладають парашути, аби під час катапультації вони гинули.
"Зараз проводиться детальне вивчення уламків цього і раніше збитих літаків російських фашистів, з попередніх результатів випливає, що однією з причин неспрацьовування парашута може бути його умисне неправильне укладання перед вильотом", - повідомляє розвідка.
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