Російським окупантам довелося відступати одразу на кількох напрямках: подробиці від Генштабу

На багатьох напрямках ворог задіяв авіацію, але йому це не допомогло.

На Слов’янському напрямку противник вогнем ствольної артилерії та РСЗВ намагався зруйнувати обʼєкти цивільної інфраструктури біля Норцівки, Рідного, Дмитрівки, Мазанівки, Курульки, Петрівського та Черкаського. Здійснив спробу наступу у напрямку Бражківки, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов.

На Краматорському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали райони Спірного, Сіверська та Тетянівки. Ворог задіяв авіацію для завдання удару неподалік Івано-Дарʼївки. Окупанти вели наступ у напрямку Григорівки, успіху не мали, відійшли.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Бахмута, Соледара, Яковлівки і Кодеми. Наші захисники, після ударів ворожої авіації, відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Соледар та Зайцеве.

На Авдіївському напрямку ворог, вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії, намагався зруйнувати важливі обʼєкти інфраструктури, завдати втрат нашим підрозділам в районах Авдіївки, Нью-Йорка, Торецького, Красногорівки та Новобахмутівки. Завдав авіаударів біля Мар’їнки та Невельського. Наступальними діями намагався просунутися у напрямках населених пунктів Невельське і Олександропіль, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському напрямку підрозділи противника наявними засобами вогневого ураження продовжували обстріли неподалік Павлівки, Єлизаветівки, Новомихайлівки та Великої Новосілки. Ворог задіяв авіацію для ударів по району Володимирівки. Вів наступальний бій у напрямках Пречистівки та Павлівки, успіху не мав, відійшов.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін, підписавши указ про збільшення кількості армії, хоче перекинути на війну в Україну ще орієнтовно 90 тисяч військовослужбовців. За даними української розвідки, в Україні воюють близько 160 тисяч російських військовослужбовців. Сюди входять сухопутні і повітряні сили.

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