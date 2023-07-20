Російським окупантам на Луганщину відправили "Тунгусок", які не працюють

Лише три з шести машин були придатні до бойового застосування після капітального ремонту.

Російські окупанти в Луганській області поскаржилися на незадовільний стан отриманих зенітно-ракетних гарматних комплексів "Тунгуска". За звітами окупаційних ЗМІ, усі шість отриманих машин виявилися неробочими.

Відеозапис, оприлюднений на російських каналах, показував загарбників поруч з відремонтованими "Тунгусками". Один із військовослужбовців заявив:

"Ось вся наша батарея, шість "Тунгусок", і наразі жодна з них не функціонує".

Пізніше стало відомо, що лише три з шести машин були придатні до бойового застосування після капітального ремонту. Проте, після того, як "Тунгуски" пройшли лише 30 кілометрів маршем, у всіх трьох машинах з'явилися несправності.

Проблеми з комплексами зумовлені поганим станом їх технічного обслуговування та недостатньою якістю ремонту. Внаслідок повторного огляду працівниками заводу вдалося зробити функціонуючим лише одну "Тунгуску". За словами окупантів, шосту машину "навіть заводити небезпечно".

“Можна було дійти невтішного висновку, що у перелік проблем ЗРПК входили двигун, підвіска, трансмісія, блок командира, електроніка. І, загалом, це нормально. На сьогодні росія не має можливості повноцінно забезпечувати свою армію необхідною кількістю не те, що нової, а навіть відновленої після зберігання техніки. Чому? Деградація всіх технічних та технологічних процесів”, - пояснив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Нагадаємо, що у Миколаєві з-під завалів будинку, в який влучила ракета, дістали тіло жінки.

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