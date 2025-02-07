Російським окупантам передали окуляри для керування дронами, начинені вибухівкою

Росіяни змушені ретельно перевіряти гуманітарну допомогу, яка надходить для окупаційної армії в Україні.
Російським військовим, які беруть участь у вторгненні в Україну, передали FPV-окуляри, начинені вибухівкою. На жаль, окупанти ними не скористалися.
Про це повідомили пропагандисти російського агентства ТАСС з посиланням на представника підприємства-постачальника РЕБ-обладнання Ігоря Потапова.
За його словами, партія окулярів Skyzone Cobra X v4 надійшла як гуманітарна допомога від якогось чоловіка на ім'я Роман.
"Коли розкривали партію, виявили у всіх цих виробах упакований пластид", - розповів Потапов.
Представник російського оборонного підприємства вважає, що гуманітарну допомогу, яка надходить для окупаційної армії в Україні, обов’язково потрібно завжди перевіряти.
Нагадаємо, до російської республіки Саха (Якутія) прибув літак із “вантажем 200” із України. Кількість цинкових трун із загиблими окупантами вразила очевидців розвантаження літака.
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