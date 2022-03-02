Російським окупантам за вбивство українців платять 60 тис. рублів на місяць - СБУ

Окупанти йдуть на війну, щоб заробити грошей.

Російським окупантам платять 60 тис. рублів на місяць за вбивства українців.

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Про це повідомляє СБУ.

"Саме в таку суму оцінює армія РФ життя своїх загарбників, а потім ще й кидає їх напризволяще. СБУ публікує чергове відео з полоненим окупантом, який зізнається, що опинився на війні, щоб заробити грошей. Його мотивація - не перемога, а "прокорм" своєї сім’ї. І дарма, що для цього треба вбивати мирних українців", - йдеться у повідомленні.

СБУ звертається до всіх російських загарбників: в Україні ви не заробите нічого, крім порції свинцю у власне тіло!

"Ми на своїй землі і будемо боронити її до останнього!", - наголосили в СБУ.