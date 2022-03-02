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Російським окупантам за вбивство українців платять 60 тис. рублів на місяць - СБУ

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Російським окупантам за вбивство українців платять 60 тис. рублів на місяць - СБУ

фото умовне / СБУ

Окупанти йдуть на війну, щоб заробити грошей.

Російським окупантам платять 60 тис. рублів на місяць за вбивства українців. 

Про це повідомляє СБУ. 

"Саме в таку суму оцінює армія РФ життя своїх загарбників, а потім ще й кидає їх напризволяще. СБУ публікує чергове відео з полоненим окупантом, який зізнається, що опинився на війні, щоб заробити грошей. Його мотивація - не перемога, а "прокорм" своєї сім’ї. І дарма, що для цього треба вбивати мирних українців", - йдеться у повідомленні. 

СБУ звертається до всіх російських загарбників: в Україні ви не заробите нічого, крім порції свинцю у власне тіло!

"Ми на своїй землі і будемо боронити її до останнього!", - наголосили в СБУ. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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