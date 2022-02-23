Російським передовим підрозділам армійського корпусу наказали вимкнути телефони - InformNapalm

Ймовірно росіяни будуть сканувати простір та всі доступні телефони на лінії зіткнення.

Військовим 1-го та 2-го армійських корпусів збройних сил Російської Федерації на окупованих територіях сходу України наказали вимкнути мобільні телефони.

Про це 23 лютого повідомили на своїй сторінці у Facebook InformNapalm.

Волонтери отримали інформацію від інсайдерів з ОРДЛО, що всі передові підрозділи отримали команду повністю вимкнути телефони та рації, залишити тільки IP-телефонію для зв'язку.

"Їм суворо заборонили виходити на цей час в ефір, наказали навіть вийняти батареї з телефонів. Як варіант, ймовірно росіяни будуть сканувати простір та всі доступні телефони на лінії зіткнення, щоб робити цілевказівки по координатах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що СБУ також з'ясувала, що Росія закупила 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів. В СБУ вважають, що РФ використовуватиме їх для російських солдатів, якщо вона піде на повномасштабне вторгнення до України.

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