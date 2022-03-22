Російським солдатам під Миколаєвом страшніше, ніж у Чечні: СБУ перехопила чергову розмову окупантів

Загарбник поскаржився на умови перебування.

Путінська армія під командуванням генерала Якова Рязанцева, яка дислокується на Миколаївщині, зазнає поразки і перебуває в облозі.

Про це свідчать розмови російських окупантів, перехоплені СБУ.

Загарбники згадують, що на 4-й день війни генерал пообіцяв їм, що спецоперація завершиться за лічені години. Однак затягнулася на тижні. Самі окупанти їхали до України, щоб переможно пройти містами, як на параді. Але зараз їх взяли в кільце, тому нинішнє "завдання йти на Миколаїв" вважають нереальним.

Вони також жаліються, що не мають наметів, буржуйок, живуть в окопах, які вирили самі. У 50% особового складу обмороження ніг, але у госпіталі їх лікувати не збираються, адже навіть 200-х не вивозять.

"Я підійшов до командира і кажу: Дайте бронежилет. Він відповідає: Немає. Синку, тримайся. Тут таке... нас "Градами" накривають. Навіть у Чечні такого не було", - поділився враженнями російський солдат.

Раніше стало відомо, що українські спецслужби перехопили розмову окупанта, який розповідав своїй дружині, що радий тому, що його переводять у тил. Пов'язано це з величезними втратами армії РФ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 27-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 22 березня від рук росіян загинуло 117 дітей.

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