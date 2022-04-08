Російським військовим, які окопувалися в Чорнобилі, залишився максимум 1 рік життя – Галущенко

Російським військовим, які окопувалися в Чорнобилі, залишився максимум 1 рік життя – Галущенко

За словами міністра енергетики, окупанти помиратимуть від опромінення.

Російські військові вирішили окопатись у найнебезпечнішому місці Чорнобильської зони. Вони рили окопи у "Рудому лісі" та піддавалися великій дозі опромінення.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, загарбникам лишився максимум один рік життя. Вони помиратимуть хвороб, викликаних опроміненням.

"Невігластво російських солдат зашкалює так само, як дозиметри, якими ми перевіряли радіаційний фон в місцях дислокації загарбників. Вони копали голіруч ґрунт, заражений радіацією, набирали радіоактивний пісок в мішки для укріплень, дихали цим пилом. Після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя. Точніше, не життя, а повільного помирання від хвороб", - повідомив Галущенко.

Фото: Герман Галущенко/Facebook

Разом з тим, міністр енергетики розповів, що окупанти руйнували і грабували все, що бачили. Все награбоване загарбники вивезли до Білорусі.

"Вони руйнували і грабували все, що бачили. Від чайників і виделок до запчастин і приладів. Якщо чесно, запчастин навіть не шкода - метал гарно вбирає радіацію, тому її дію відчують на собі і в Білорусі, куди військові злочинці повезли награбоване. Все зруйноване ми скоро відновимо. А до повноцінного життя цих наволочей вже не поверне ніхто", - наголосив Галущенко.

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