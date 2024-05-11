Російським військовим запропонували "здавати" своїх командирів-"м'ясників"

Такі командири понесуть відповідальність за злочини "високоточно і невідворотно".

Керівництво Легіону "Свобода России" закликали російських військових передавати інформацію про командирів "мʼясників", які не жаліють особовий склад заради карʼєрного росту та нагород.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Легіону "Свобода России".

Там заявили, що у соціальних мережах поширюється інформація про загибель Дениса Лапіна, який є сином російського генерал-полковника Олександра Лапіна.

"Якщо заглибитися у вивчення вічно незадоволених ходом “СВО” війни Z-каналів, про сімейство Лапіних стає зрозуміло таке. Лапін-старший орієнтований на кар'єру, медалі, звання. Солдати йому лише ресурс задля досягнення своєї мети. А ось Лапін-молодший працював з “вогником” – його справді ненавиділи підлеглі, оскільки він ставився до них не просто як до витратного матеріалу, а й відкрито зневажав та принижував, користуючись своїм службовим становищем та династичним походженням", - йдеться у повідомленні.

Російським військовим пропонують здавати інформацію про командирів "мʼясників", щоб вони "понесли відповідальність за свої злочини якнайшвидше. Високоточно і невідворотно".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підтверджені втрати російських танків сягнули "ювілейного" показника.

Крім того, ми раніше інформували, що у РФ заявили про загибель "найкращого екіпажу" Су-34.

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