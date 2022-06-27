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"Російськими пабліками промайнула хвиля паніки": Арестович - про успіхи ЗСУ з новими HIMARS

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"Російськими пабліками промайнула хвиля паніки": Арестович - про успіхи ЗСУ з новими HIMARS

Скриншот з відео

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, як реактивні системи залпового вогню HIMARS допомагають українській армії на лінії фронту.

ЗСУ мають успіхи у боротьбі з ворогом застосувуючи надані США системи залпового вогню HIMARS.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 27 червня. 

"Почали дуже точно працювати наші Збройні сили України. Це не тільки HIMARS, відверто говорити вони прямо працюють. За деякими даними, Ізюм відпрацювали на HIMARS. Потрапили до передового командного пункту. Настільки, що російськими військовими пабліками промайнула хвиля паніки: "треба ховати штаби, бо українські військові почали полювання". Та й склади. На Луганському напрямі вражені чотири, на Донецькому - 12. Удари вкрай болючі, що просаджують здатність Збройних сил РФ наступати і великі втрати в особовому складі", - сказав Арестович.

Нагадаємо, що українська ударна авіація знищила російський склад з боєприпасами та техніку ворога.

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