Російський А-50У різко втратив висоту: ГУР опублікувало відстеження останнього польоту “Баяна”

Російський літак А-50У, який держава-агресор використовувала для наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації, було збито над Азовським морем. Різку втрату його швидкості та висоти зафіксували поблизу російського міста Єйськ.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Знищення цінного російського літака, який виконує функції повітряного командного пункту та застосовується для дальнього радіолокаційного виявлення та наведення ракетних ударів, стало результатом співпраці ГУР та Повітряних Сил ЗСУ.

У повідомленні, яке супроводжують скриншоти відстеження останнього польоту цього літака, наголосили, що знищений А-50У ― нова модернізована російська версія літака.

Відстеження польоту збитого російського літака А-50У / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Відстеження польоту збитого російського літака А-50У / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Відстеження польоту збитого російського літака А-50У / Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

“Збиття А-50У ― черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях терористичної Москви. Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишились одиниці, становить 350 мільйонів доларів”, - повідомили українські військові розвідники.

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що збитий 23 лютого російський літак А-50 мав позивний “Баян”. “Вітаю окупантів “С Днем защитника отечества!” Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати!” - порадив він.

Нагадаємо, 15 січня цього року Повітряні сили ЗСУ уже знищили один російський літак А-50. Це також сталося над Азовським морем. Компанію цьому повітряному судну тоді склав знищений російський Іл-22.

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