Російський адвокат розкрив плани Кремля щодо полонених захисників Маріуполя

Російський правозахисник та журналіст Марк Фейгін вважає, що кремлівський диктатор Володимир Путін хоче використовувати полонених захисників Маріуполя для шантажу української влади та розхитування ситуації в Україні.

Він додає, що російська влада може навіть погрожувати Києву стратою оборонців Маріуполя.

Про це російський юрист і політичний діяч Марк Фейгін заявив в ефірі проєкту "Україна разом".

"Я думаю, що він спробує використати 2500 захисників Маріуполя для створення такої ситуації всередині України, коли близькі, опозиція вимагатимуть від Києва вирішити це питання. А Зеленський не може його вирішити. Він би із задоволенням віддав усіх російських полонених, які в нього є, за захисників Маріуполя – і з полку "Азов", і з ЗСУ. Але проблема полягає в тому, що на це не погоджується Москва", – пояснив російський юрист.

Фейгін впевнений, що Путін не погодиться повернути захисників Маріуполя Україні.

"Не треба думати про Путіна краще, ніж він є. Що він просто візьме і обміняє військовополонених на військовополонених – хто в це повірить? Він же людожер", – зауважив журналіст.

Нагадаємо, до Києва доправили тіла 220 захисників Маріуполя і розпочали процедуру впізнання. За словами колишнього командира полку "Азов" Максима Жоріна, на ідентифікацію тіл знадобляться кілька місяців.

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