Російській армії загрожує оточення: експерт про ситуацію на важливому напрямку

Армія РФ. / © Associated Press

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На Сумському напрямку ЗСУ змогли вклинитися в оборону російської окупаційної армії на кількох ділянках. Загарбникам загрожує оточення.

Про це повідомив військовий експерт Костянтин Машовець.

У прикордонній смузі Сумської області тривають запеклі бої по всьому периметру вклинення противника. Російське командування намагається не допустити відступу своїх передових підрозділів у західній частині буферної зони. Втім, у районі Кондратівки окупантам, цілком ймовірно, доведеться залишити свої позиції і відступити у північному та північно-східному напрямках.

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“Оскільки передові підрозділи ЗСУ, мабуть, уже контролюють більшу частину населеного пункту і подальші спроби підрозділів противника утримати позиції на південь від нього фактично призведуть до їхньої поразки", - наголосив Машовець.

В районі Олексіївки російські підрозділи фактично оточені з флангів. Втім, загарбники РФ далі намагаються не лише тримати під своїм контролем саме село, а й час від часу навіть атакувати.

За словами Машовця, на ділянці Кондратівка-Олексіївка протягом останніх кількох тижнів росіяни зазнали тут відчутних втрат, а тому їхня наступальна спроможність знизилася, загарбники не можуть проводити ефективні штурми.

"Своєю чергою, передовим підрозділам ЗСУ внаслідок низки успішних контратакувальних дій вдалося поставити їх у дуже складну ситуацію. Зараз ЗСУ мають два досить глибоких у тактичному сенсі вклинення у напрямку Варачине – Новомиколаївки та на схід Олексіївки. Це об'єктивної точки зору загрожує противнику оточенням його передових підрозділів на цій ділянці", - наголосив військовий експерт.

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Тим часом армія РФ намагається "зайти" до тилів українських підрозділів, які прорвалися на Новомиколаївку. Наразі росіянам не вдалося домогтися відходу Сил оборони та відновити своє становище на цій ділянці фронту.

Запеклі бої тривають між річкою Снагість та напрямком Локня – хутір Садки за село Юнаківка. Окупанти намагаються повністю захопити село і просунутися на південь та на захід від нього. Наразі вони просунулися лише на 100 до 150 метрів.

Нагадаємо, військовий Станіслав Бунятов із позивним “Осман” повідомляв, що на Сумському напрямку загострюється ситуація. На цій ділянці фронту лінія бойового зіткнення переходить у позиційну війну, як це відбувається на більшості напрямків. Коли ЗСУ починають просуватися, армія РФ кидає у бій резервістів.

Окрім того, за його інформацією, на Сумському напрямку армія РФ намагається відновити втрачені позиції. Ворог постійно накопичує особовий склад поблизу ЛБЗ та безпосередньо на ньому.

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