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Російський атомний підводний човен із суперторпедами "Посейдон" "зник із бази" - ЗМІ

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13к
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Російський атомний підводний човен із суперторпедами "Посейдон" "зник із бази" - ЗМІ

Фото: La Repubblica

Путін вперше в історії може випробувати суперторпеду, яка викликає "ядерне цунамі" та може знищувати мегаполіси.

Російський атомний підводний човен К-329 "Білгород" із шістьма торпедами "Посейдон" на борту "зник з бази".

Про це повідомляє розвідка НАТО у своєму звіті, передає la Repubblica.

Є побоювання, що президент РФ Володимир Путін вперше в історії може випробувати суперторпеду, яку часто називають "зброєю Апокаліпсису". Ядерна боєголовка долає під хвилями десять тисяч кілометрів, а потім вибухає біля узбережжя, викликаючи "радіоактивне цунамі"

Хвиля цунамі може знищити такі мегаполіси, як Нью-Йорк чи Лос-Анджелес. Фахівці пояснюють, що такого ж ефекту можна досягти за допомогою міжконтинентальних балістичних ракет.

США створили мережу супутників з інфрачервоними давачами саме для виявлення відльоту російських ракет: запалювання двигунів викликає дуже сильне нагрівання. Однак супутники не бачать, що відбувається в морських глибинах

Суперторпеда була сконструйована так, щоб випромінювати дуже мало тепла та рухатися безшумно зі швидкістю понад сто кілометрів на годину.

Нагадаємо, експерт розповів, чи застосує Путін ядерну зброю проти України найближчими днями. Якщо російський диктатор наважиться на таке рішення, союзники Києва можуть атакувати російські війська.

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