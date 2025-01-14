Російський безпілотник помилково знищив північнокорейську установку ППО на Курщині

Унікальну техніку, яку росіяни отримали від Північної Кореї, вони ж і знищили, не встигнувши використати її за призначенням.

Російсько-північнокорейські сили в Курській області, розгорнуті для підтримки російської армії у боротьбі з українськими військами, зазнали серйозного удару. Російський безпілотник випадково знищив унікальну північнокорейську установку протиповітряної оборони, яка є модифікованою версією російської ЗРК "Тор".

Про це пише Forbes.

За даними аналітиків, 12-тисячний 11-й армійський корпус Північної Кореї, що прибув у регіон, привіз із собою артилерійські та ракетні установки, а також незвичайну машину ППО на базі колісного шасі. Ця техніка є рідкістю навіть для самої Північної Кореї.

Однак російські безпілотники, не знаючи про прибуття цього підрозділу, помилково атакували та знищили північнокорейську установку. Відеозапис удару поширили російські війська, оголосивши, що це була успішна атака на українську ППО. Згодом зовнішні аналітики визначили, що об’єктом удару стала саме північнокорейська установка, а не українська.

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"Смішно… що Росія вдарила б по власній техніці", — зауважив польський військовий аналітик WarVehicleTracker, вказуючи на відсутність координації між російськими силами та їхніми союзниками.

Ця подія стала черговою проблемою для 60-тисячного російсько-північнокорейського угруповання, яке вже кілька місяців намагається витіснити українські війська з виступу в Курській області. Їхні атаки зазнають значних втрат: під час останніх штурмів російсько-північнокорейська сторона втратила понад 600 солдатів.

Українські безпілотники продовжують завдавати значних втрат противнику, ефективно нейтралізуючи ворожу бронетехніку та артилерію. Відтак російська армія гостро потребує додаткових систем протиповітряної оборони, щоб хоч якось протистояти українським ударам.4

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Іронія в тому, що унікальну техніку, яку росіяни отримали від Північної Кореї, вони ж і знищили, не встигнувши використати її за призначенням.

Нагадаємо, російські війська перекинули до окупованого Криму додаткові засоби ППО для захисту ключових військових об'єктів. Тим самим ворог оголив інші ділянки фронту.