Російський Бєлгород лякають обстрілом з боку ЗСУ: з’явилися “попередження” з точним часом удару (фото)

У російському місті біля кордону з Україною про всяк випадок відкривають підвали та бомбосховища.

У місті Бєлгороді, розташованому за 40 кілометрів від кордону з Україною, увечері 29 квітня було чутно звуки вибухів, а в місцевих пабліках з’явилися зображення, які вважають попередженнями про заплановане нанесення масового удару по місту з боку ЗСУ.

Як повідомляють російські інформаційні агентства, звуки вибухів упродовж кількох годин долинали з боку українського кордону.

Місцеві мешканці припускають, що, імовірно, звуки вибухів були наслідком роботи російської система протиповітряної оборони (ППО). Водночас небо у Бєлгородській області було чистим, слідів роботи ППО у регіоні не видно.

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Тим часом у місцевих Telegram-каналах та пабліках в соцмережах з’явилися зображення, які користувачі тлумачать як попередження про нанесення ЗСУ потужного удару по російському місту о 5:14 ранку в суботу, 30 квітня. Про всяк випадок у місті відкрили усі підвали та бомбосховища.

Нагадаємо, пізно ввечері 29 березня у районі села Красний Октябрь Бєлгородського району (РФ) було чути вибухи та видно клуби диму, що здіймалися у небо. Загорівся склад боєприпасів.

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