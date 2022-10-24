Російський Червоний Хрест збирає допомогу сім’ям мобілізованих окупантів

Російське національне товариство Червоного Хреста оголосило збір коштів для родин військових РФ, мобілізованих на війну проти України.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті організації.

Кампанія Червоного Хреста для підтримки сімей мобілізованих та військових РФ отримала назву "#Мывместе".

Голова Російського Червоного Хреста Павло Савчук заявив, що сім’ї мобілізованих, яких відправили вбивати українців, "стикаються з низкою труднощів", "відчувають тривогу" і "потребують фінансової й гуманітарної допомоги". Саме тому Червоний Хрест РФ ухвалив рішення про збір коштів.

"Для тих, хто цього потребує, також формуватимуться гуманітарні набори. Уже зараз люди можуть отримати психосоціальну підтримку від фахівців Російського Червоного Хреста", – сказав голова Савчук.

У запропонованій формі росіяни можуть обрати суму пожертви – 500, 1200 та 1800 рублів, або переслати іншу суму на вказані банківські реквізити.

Також читайте Визволені з полону військовослужбовці ЗСУ не бачили представників Червоного Хреста - Лубінець

Речник Міжнародного Комітету Червоного Хреста Олександр Власенко у коментарі "Укрінформу" пояснив, що цей збір проводить "російський Червоний Хрест", а не "російська делегація Міжнародного комітету Червоного Хреста". Він наголосив, що це – різні організації.

За словами Власенка, національні товариства Червоного Хреста абсолютно незалежні у своїй діяльності, своїй ініціативі, і жодним чином не підпорядковуються і не звітують перед МКЧХ.

"Існує рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Це – загальна організація, яка має декілька складових. Одна із цих складових – це національні товариства Червоного Хреста, у них є свої задачі. У кожній країні є одне таке товариство, вони виконують там свої функції. Їх об’єднує така парасолькова організація як Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного півмісяця. І є окремо Міжнародний комітет Червоного Хреста. У нас своя задача, ми працюємо у зоні конфлікту, наша місія звучить, як допомагати цивільному населенню, що постраждало внаслідок збройного конфлікту або інших ситуацій насильства. Тобто ми об’єднані лише одним рухом", – сказав Власенко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розкритикував МКЧХ за те, що їхня місія досі не відвідала українських військовополонених у колонії в окупованій Оленівці.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив, що не може "силоміць проникнути" до колонії в Оленівці, де росіяни утримують українських військовополонених.

Окрім того, керівник Офісу президента Андрій Єрмак поставив ультиматум, аби організація упродовж скерувала свою місію до Оленівки. Проте український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста не з'явилися на межі з окупованою територією, де на них чекала українська делегація для обговорення доступу до колонії в Оленівці.

Раніше дружина полоненого розповіла, що ще близько 700 азовців залишаються у полоні, а Червоний Хрест родинам полонених радить тільки молитися.