Російський депутат назвав кількість дітей, незаконно вивезених з України

Окупанти незаконно вивозять з України дітей до Росії.
Російські загарбники за роки окупації та війни (від 2014 року) вивезли до Російської Федерації 700 тис. українських дітей.
Про це повідомив голова Міжнародного комітету Ради Федерації Григорій Карасін у своєму Telegram.
"В останні роки сімсот тисяч дітей, рятуючись від бомбардувань та обстрілів з районів конфлікту в Україні, знайшли притулок саме в нас. Багато – разом з батьками, а вихованці дитячих будинків – разом із вихователями", - написав він.
За даними Мінреінтеграції, від початку повномасштабного вторгнення Україні відомо про 19 тис. 514 українських дітей, незаконно депортованих до Росії.
Крім того, відомо, що на тимчасово окупованих територіях і в Росії перебувають близько 4 тис. 390 статусних дітей, до яких належать діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування.
Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, кількість незаконно вивезених з тимчасово окупованих територій України до Росії дітей може бути значно більшою за 19 тисяч, адже у захоплених регіонах перебувало щонайменше 200 тисяч українських дітей.
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