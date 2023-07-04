Російський депутат назвав кількість дітей, незаконно вивезених з України

Російські загарбники за роки окупації та війни (від 2014 року) вивезли до Російської Федерації 700 тис. українських дітей.

Про це повідомив голова Міжнародного комітету Ради Федерації Григорій Карасін у своєму Telegram.

"В останні роки сімсот тисяч дітей, рятуючись від бомбардувань та обстрілів з районів конфлікту в Україні, знайшли притулок саме в нас. Багато – разом з батьками, а вихованці дитячих будинків – разом із вихователями", - написав він.

За даними Мінреінтеграції, від початку повномасштабного вторгнення Україні відомо про 19 тис. 514 українських дітей, незаконно депортованих до Росії.

Крім того, відомо, що на тимчасово окупованих територіях і в Росії перебувають близько 4 тис. 390 статусних дітей, до яких належать діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, кількість незаконно вивезених з тимчасово окупованих територій України до Росії дітей може бути значно більшою за 19 тисяч, адже у захоплених регіонах перебувало щонайменше 200 тисяч українських дітей.

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