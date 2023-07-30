Російський дезертир розповів про перші удари з Білорусі по Україні: "Іскандери" полетіли о 5 ранку

Усього з 24 лютого минулого року з території Білорусі по Україні було випущено щонайменше 721 ракету.

Військовий РФ, що дезертував, розповів, як у складі бригади "Іскандерів" брав участь в обстрілі України вранці 24 лютого 2022 р. з території Білорусі.

Про це повідомляє видання "Новая газета Европа".

За його словами, перший пуск з Білорусі на українську територію було виконано вранці 24 лютого о 5 ранку. У його бригаді було близько 15 пускових установок, з яких за весь час їхнього перебування в Білорусі було випущено 80-90 ракет у бік України.

"Все навколо забарвилося в червоний колір. Ракета злетіла вгору і полетіла кудись на південь. До мене прийшла людина, яка мене мала змінити на чергуванні. І він сказав, що почалася війна", – каже дезертир.

Ексокупант згадує, що його товариші по службі агресію проти України "охоче підтримували і розділяли".

"Якісь злочини, якісь можливі помилки не обговорювалися в принципі. Обговорювалися лише успіхи, що, мовляв, ми за перші тижні погасили всі установки ППО українські, всі їхні стратегічно важливі військові об'єкти.

Ось щодо фото зруйнованих міст. Колеги казали, що, мовляв, це київська влада зробила. Коли я побачив наслідки обстрілів, то ще більше вжахнувся, бо зрозумів: я буквально співучасник цих злочинів", – зазначає росіянин.

Окупанта відпустили додому у відпустку і після цього вирішив не повертатися на військову службу, а бігти за кордон.

Моніторинговий паблік "Беларускі Гаюн" зібрав окремі факти про ранок 24 лютого:

З 3:00 24 лютого 2022 року з аеродрому в д.Великий Боков почала злітати авіація.

О 5:50 в районі КПП "Комарин" було чути постріли та вибухи, стояв гул техніки.

Перший зафіксований запуск з території Білорусі Україною був о 6:20 24.02. То була ракета наземного базування.

Вдень 24.02 на нараді з військовими диктатор Лукашенко сказав: "Ми тут виправдовуватись не будемо з приводу того, що ми беремо участь, не беремо участі у цьому конфлікті. Ще раз кажу: наших військ там немає. Але якщо треба буде, якщо це буде потрібно Білорусі та Росії, вони будуть".

Усього з початку повномасштабного вторгнення з території Білорусі по Україні було випущено щонайменше 721 ракету.

Нагадаємо, що 29 липня Білорусь ще раз продовжила навчання з РФ, які триватимуть уже 66 тиждень.

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