Російський дезертир утік до Іспанії і готовий свідчити про звірства у Бучі — ЗМІ

Російський солдат, який дезертирував із військової частини, що перебувала у Бучі, прилетів до столиці Іспанії. Тут він має намір здатися правоохоронцям та співпрацювати з міжнародним розслідуванням воєнних злочинів окупантів.

Про це повідомив засновник проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін.

У повідомленні йдеться, що уродженець Якутська Микита Чибрін проходив службу у військовій частині №51460 - 64 мотострілецькій бригаді, яка дислокується у селі Князе-Волконське Хабаровського краю РФ.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну цей військовий підрозділ дислокувався у Бучі, де, за даними української розвідки, окупанти чинили масові вбивства мирних українців.

Чибрін утік із зони бойових дій спочатку до Росії, відтак до Казахстану, звідки зумів вилетіти до Мадрида.

“Микита був у підрозділі зв'язку і має важливу інформацію, він хоче співпрацювати з міжнародним розслідуванням у Гаазі та ООН, і не хоче повертатися до Росії. Принаймні поки править Путін”, - зазначає у своєму дописі засновник Gulagu.net.

Російський дезертир звернувся до іспанської поліції з проханням надати йому політичний притулок та заявив про готовність давати свідчення про воєнні злочини в Україні.

Нагадаємо, раніше співробітник ПВК "Вагнера" та працівниця ФСБ РФ прилетіли до Франції, попросили там про політичного притулку і тепер дають свідчення в межах розслідування воєнних злочинів Росії.

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