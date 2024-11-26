Російський дезертир з ядерної бази зізнався у "злочинних наказах" проти цивільних українців

У день вторгнення Росії в Україну базу зберігання ядерного арсеналу привели в повну бойову готовність.

Невдовзі після початку повномасштабного вторгнення службовцям баз ядерного арсеналу Росії розповідали, що цивільне населення України – це "комбатанти, і його потрібно знищити".

Про це журналістам BBC України розповів дезертир з ядерної бази РФ Антон.

Антон каже, що невдовзі після початку повномасштабної війни йому дали "злочинний наказ" – проводити роз'яснювальну роботу серед його бійців, дотримуючись дуже чітких письмових інструкцій.

"Треба було говорити, що українське цивільне населення – це комбатанти, і його потрібно знищити!" – емоційно розповідає він. – Для мене це червона лінія – це воєнний злочин. Я сказав, що не буду поширювати цю пропаганду", – розповідає чоловік.

Старші офіцери винесли Антону догану і перевели його до звичайної штурмової бригади, розташованої в іншому регіоні країни. Також йому повідомили, що невдовзі відправлять на фронт. За словами кількох російських дезертирів, такі підрозділи часто кидають у бій першими, і солдатів, які виступають проти війни, нерідко використовують як “гарматне м’ясо”.

Тоді він вирішив втекти з країни за допомогою волонтерської організації, що допомагає дезертирам.

"Якби я втік з ядерної бази, то місцева ФСБ відреагувала б рішуче, і я, імовірно, не зміг би залишити країну", – каже Антон.

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Також за словами Антона, у день вторгнення Росії в Україну базу зберігання ядерного арсеналу, на який він служив, привели в повну бойову готовність.

"До цього в нас були тільки навчання. Але в день початку війни зброя була повністю готова, – розповідає колишній офіцер російських ядерних сил. – Ми були готові до розгортання морських і повітряних сил і теоретично до завдання ядерного удару", – каже чоловік.

Нагадаємо, що голова Ради резервістів Сухопутних військ вважає, що запуск МБР по Україні був політичною акцією Путіна, яка не досягла бажаного ефекту.