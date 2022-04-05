Російський дипломат на Радбезі ООН випадково сказав правду, що трупів мирних людей у Бучі не було до приходу окупантів

Російський дипломат на Радбезі ООН випадково сказав правду, що трупів мирних людей у Бучі не було до приходу окупантів

Коли зрозумів, що щось не те сказав, швидко "виправив" себе.

Пострійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час виступу за засіданні Ради безпеки ООН обмовився, коли хотів скинути відповідальність з російських солдатів, які вчинили масові вбивства мирних жителів Київської області.

Відео поширюють у телеграм-каналах.

"Коли ви уважно подивитися на те, що ви бачите в Бучі, на трупи, які лежать на вулицях, яких не було до того, як туди увійшли російські війська", – заявив Небензя. Та зрозумівши, що він сказав не за кремлівською методичкою, швидко "виправив" себе.

Нагадаємо, що в Міністерстві оборони РФ масові вбивства окупантами в Київській області назвали "провокацією" української сторони. На іншу відповідь годі було сподіватися. Свою брехню Росія хоче нав'язати усьому світу, звинувативши Україну у неправді, але цим історіям РФ мало хто вірить.

"Усі опубліковані київським режимом фотографії та відеоматеріали, що нібито свідчать про якісь "злочини" російських військовослужбовців у місті Буча Київської області, є черговою провокацією. За час перебування Бучі під контролем російських ЗС жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій", - цинічно заявили у Кремлі.

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