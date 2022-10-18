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Російський дипломат в ООН назвав цинічну причину присутності окупантів на Запорізькій АЕС

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Російський дипломат в ООН назвав цинічну причину присутності окупантів на Запорізькій АЕС

Фото: Енергоатом

РФ не погодиться на створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС, бо це створить можливість для наступу ЗСУ.

Заступник голови делегації Російської Федерації в ООН Костянтин Воронцов цинічно заявив, що Запорізька АЕС не може залишатися без охорони російських військових, оскільки це створює можливості для наступу ЗСУ. 

Таку заяву російського дипломата на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН цитує видання “Комерсантъ”.

"Повністю виключаємо так звану демілітаризацію Запорізької АЕС та периметра навколо неї. Це призведе до зниження ступеня її захищеності та підвищення загрози вчиненню терористичних актів, а також появи умов для контрнаступу збройних сил України", - оголосив Воронцов.

Представник країни-агресора додав, що охороняти ЗАЕС продовжать також підрозділи Росгвардії.

Нагадаємо, віднедавна частину Запорізької станції контролює бандформування глави Чечні Кадирова – СОБР "Ахмат", яке розмістило свою техніку та озброєння безпосередньо в турбінних залах №1 та №2.

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Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
803
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