Російський дрон під час атаки на Україну залетів до Молдови: деталі від ЗСУ

Українська ППО приземлила ворожий БпЛА.
Вночі проти 27 лютого, під час російської атаки безпілотників, один з ворожих Shahed пролетів над територією сусідньої Молдови. Згодом БпЛА знищили у небі над Україною.
Про це повідомили Сили оборони півдня.
Зазначається, що маршрут одного з російських безпілотників ворог провокативно спрямував за траєкторією із перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області.
"Дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов до повітряного простору України, де згодом був знищений силами протиповітряної оборони України", - наголосили військові.
До слова, у Силах оборони півдня наголошують, що маневри БпЛА типу "Shahed-131/136" в їхній операційній зоні тривали дві години.
Нагадаємо, під час атаки дронів вночі проти 27 лютого Повітряні сили ЗСУ повідомили, що невизначені БпЛА пролетіли над Молдовою. Зазначалося, що дрони летіли у напрямку Хмельницького.
Згодом у Міноборони Молдови прокоментували інформацію про БпЛА з їхнього кордону. Так, у відомстві наголосили, що жоден дрон не залітав в Україну з території Молдови.