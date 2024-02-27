Російський дрон під час атаки на Україну залетів до Молдови: деталі від ЗСУ

Вночі проти 27 лютого, під час російської атаки безпілотників, один з ворожих Shahed пролетів над територією сусідньої Молдови. Згодом БпЛА знищили у небі над Україною.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Зазначається, що маршрут одного з російських безпілотників ворог провокативно спрямував за траєкторією із перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області.

"Дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов до повітряного простору України, де згодом був знищений силами протиповітряної оборони України", - наголосили військові.

До слова, у Силах оборони півдня наголошують, що маневри БпЛА типу "Shahed-131/136" в їхній операційній зоні тривали дві години.

Нагадаємо, під час атаки дронів вночі проти 27 лютого Повітряні сили ЗСУ повідомили, що невизначені БпЛА пролетіли над Молдовою. Зазначалося, що дрони летіли у напрямку Хмельницького.

Згодом у Міноборони Молдови прокоментували інформацію про БпЛА з їхнього кордону. Так, у відомстві наголосили, що жоден дрон не залітав в Україну з території Молдови.

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