Російський флот блокує Україну з обох морів та гатить звідти зброєю

Російський флот блокує Україну з обох морів та гатить звідти зброєю

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію в акваторії Чорного та Азовського морів.

Кораблі чорноморського флоту Росії в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 16 травня.

Також флот окупантів проводить розвідку та здійснює вогневу підтримку на приморському напрямку.

Раніше у Генштабу повідомили, що окупанти продовжують масовані артилерійські та авіаційні удари по заводу "Азовсталь".

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