Російський флот фактично зазнав поразки в Чорному морі та перебуває в небезпеці - Міноборони Британії

Росія не зможе мати в акваторії Чорного моря такий контроль, як раніше.

Українськім військовим вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі. Так вважають у Міністерстві оборони Британії.

Про це під час виступу на Варшавському безпековому форумі розповів молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі, пише “Європейська правда”.

"Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі. Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту", - заявив Джеймс Гіппі.

За його словами, під час сухопутного контрнаступу України “важливий кожний дюйм”. Після того, як по Чорноморському флоту РФ в Криму було завдано удару, Росія не зможе мати в акваторії такий контроль, як раніше - судна тепер менш безпечно почуваються у портах.

Лондон також відзначив зростання ролі авіації Чорноморського флоту Росії для контролю та операцій в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, що станом ранок вівторка, 3 жовтня, країна-агресорка Росія має на бойовому чергуванні у Чорному морі три кораблі. Втім, носії "Калібрів" відсутні.

Читайте також: