Російський флот намагається замаскувати свій найпотужніший корабель у Чорному морі

Наскільки добре це працюватиме, залишається під питанням.

Військово-морський флот Росії застосовує радикально новий підхід до захисту своїх найцінніших військових кораблів від українських атак. Росіяни застосували оманливу схему камуфляжу для спантеличення українських операторів безпілотників. Вони нанесли темний камуфляж у носовій частині корабля і на кормі фрегата Чорноморського флоту РФ "Адмірал Григорович".

Про це йдеться в матеріалі Naval News із додаванням супутникових фото.

Командування Чорноморського флоту РФ вирішило застосувати радикально новий підхід до захисту своїх найцінніших бойових кораблів від українських атак. Зокрема, на фрегат "Адмірал Ессен" було нанесено оманливу схему камуфляжу, а фрегат "Адмірал Григорович" отримав радикально нову схему забарвлення. Знімки підтверджують, що ніс і корма були пофарбовані. Темна фарба, нанесена поверх рівномірної сірої схеми, має на меті ввести в оману глядача.

Фото: MT Anderson

Супутникові знімки з Planet опублікував у мережі військовий оглядач МТ Андерсон. З огляду на кадри та інші джерела, в Naval News дійшли висновку, що це не гра світла, а нова схема забарвлення — ніс і корму кораблів зафарбовано.

Під час Другої світової війни схожий камуфляж був нанесений на лінкор K.M.S. Bismarck (німецький лінкор "Бісмарк"). Корабель був пофарбований таким чином, що темні ніс і корма робили його візуально коротшим. Це була спроба ввести спостерігача в оману щодо розміру і, отже, ідентичності судна.

В матеріалі зазначають, що фрегати типу "Адмірал Григорович" проєкту 11356П відіграють значну роль у нападах Росії на Україну. Кожне з таких суден може нести 8 крилатих ракет наземного удару "Калібр". Загалом вони еквівалентні американським "Томагавкам" і часто запускаються по цілях углиб території України.

"Вони також є найбоєздатнішими військовими кораблями Чорноморського флоту Росії та діють як флагмани після того, як крейсер "Москва" був потоплений торік у квітні. Таким чином, кораблі розглядаються як головна нагорода за продовження затоплення "Москви", — зазначають фахівці.

Незважаючи на посилення оборони, українські морські безпілотники (БпЛА) неодноразово проникали в Севастопольську гавань. Ці невеликі човни озброєні значною боєголовкою та становлять реальну загрозу.

Під час цих атак оператор використовує камеру, щоб розпізнавати цілі. Таким чином, будь-який трюк, який перешкоджає їхній здатності ідентифікувати найціннішу ціль, вважатиметься росіянами таким, що того вартий.

Нагадаємо, Росія почала використовувати нову тактику обстрілів. Командування ворога намагається максимально навантажити українські системи ППО та ПРО.

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