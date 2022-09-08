"Російський фронт сиплеться": військовий експерт розповів, що наразі відбувається у Балаклії

1, 2 та 3 лінії оборони окупантів посипалися.
Військовий експерт Роман Світан розповів, що наразі відбувається у Балаклії на Харківському напрямку.
Про це він повідомив виданню "Настоящее Время".
"На всій лінії фронту від Херсона до Харкова останні два тижні проводяться контрнаступальні дії української армії. І в деяких місцях російський фронт сиплеться. На Харківському напрямку в районі Балаклії ми таке бачимо. Там можна говорити, що йде каскадне знищення фронту, тобто 1, 2 та 3 лінії оборони посипалися. Балаклія тут потрапляє в напівоточення тактичне і повне вогневе оточення. Тому і є інформація, що вона оточена і йде зачистка міста", - пояснив експерт.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 197-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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