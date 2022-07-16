Російський газ та Трамп: Фукуяма попередив про майбутні загрози для України

На думку філософа та політолога, для України є дві великі небезпеки.

Френсіс Фукуяма вважає, що перший тест чекає європейську підтримку наступної зими, а другий – можливе повернення експрезидента США Дональда Трампа до Білого дому.

Про це він розповів в інтерв'ю DW.

За його словами, Росія вже фактично припинила постачання природного газу до Європи.

"Є дві великі небезпеки. Перший тест чекає на європейську підтримку України наступної зими. Росія вже фактично припинила постачання природного газу. І я думаю, що з настанням холодів у Європи виникне реальна проблема для того, щоб знайти заміну російському газу. Друга небезпека. Складність полягає в тому, що підтримка України з боку республіканців у США поступово слабшає. Трамп при цьому знаходиться на іншому боці – він налаштований проросійськи, не проукраїнськи", - заявив він.

За словами політолога, очевидно, якщо Трамп повернеться 2024 року на пост президента США, це може вирішити всі проблеми Росії на сьогодні, тому що Трамп має намір вивести США з НАТО. Таким чином, Кремль досягне своєї головної мети просто завдяки зміні курсу американської політики.

"Ось чому я вважаю вкрай важливим, щоб Україна досягла певного прогресу та перехопила ініціативу на полі бою протягом літа", - зазначив Фукуяма.

Він упевнений, що єдність на Заході дійсно залежить від того, чи вірять люди в те, що в найближчій перспективі ймовірно військове розв'язання проблеми. Якщо ж візьме гору думка, що ситуація зайшла в глухий кут, який буде тривати вічно, тоді, за його словами, виникнуть тріщини в єдності Заходу, і буде більше закликів до України віддати територію, щоб зупинити війну.

Нагадаємо, Борис Джонсон подав у відставку: хто його замінить на Даунінґ-стріт та що це означає для України.

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