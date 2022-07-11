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Російський “Газпром” зупинив “Північний Потік-1”: названо причину

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Російський “Газпром” зупинив “Північний Потік-1”: названо причину

Фото: Associated Press

Російський “Газпром” зупинив на 10 днів “Північний Потік-1”. Основна мета нібито “проведення щорічних ремонтних робіт”. Щоб компенсувати зменшення транзиту, компанія до 2021 року докуповувала додаткові потужності через Україну. 

Проте останні два роки “Газпром” цілеспрямовано сушить газовий ринок ЄС та під будь-яким приводом зменшує постачання газу до ЄС.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав генеральний директор “Оператор ГТС України” Сергій Макогон.

“В цьому році “Газпром” навіть не використовує заброньовані та сплачені потужності через Україну. Наразі транзит складає близько 40 млн на добу з 109 млн заброньованих. “Газпром” не подав номінації на збільшення транзиту навіть під час ремонту “ПП1”. Кремль посилює тиск на Європу та використовує газ як зброю”, - наголосив Сергій Макогон.

Нагадаємо, що мешканців окупованого Маріуполя закликають якнайшвидше евакуюватися з міста.

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