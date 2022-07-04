Російський гелікоптер обстріляв ракетами школу у Сумській області: фото

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати цивільні об'єкти України. На Сумщині вертоліт окупантів розбомбив школу.

У Сумській області ворожий гелікоптер з території Росії випустив дві ракети по Есманській територіальній громаді, пошкоджене приміщення школи.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Сьогодні, 4 червня, о 13:07 з території Російської Федерації був здійснений обстріл Сумської області. Зокрема ворог здійснив пуски двох ракет з гелікоптера по Есманській територіальній громаді. Постраждало приміщення школи", - цдеться у повідомленні.

У Сумській області окупанти обстріляли школу (4 фото)

Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про жертви серед цивільного населення попередньо відсутня.

Нагадаємо, що у селі Заградівка Бериславського району Херсонської області двоє людей підірвались на російському реактивному снаряді.