Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Російський гелікоптер обстріляв ракетами школу у Сумській області: фото

Російський гелікоптер обстріляв ракетами школу у Сумській області: фото

Дата публікації
Перегляди
1475
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російський гелікоптер обстріляв ракетами школу у Сумській області: фото

Фото: Оперативне командування "Північ"

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати цивільні об'єкти України. На Сумщині вертоліт окупантів розбомбив школу.

У Сумській області ворожий гелікоптер з території Росії випустив дві ракети по Есманській територіальній громаді, пошкоджене приміщення школи.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Сьогодні, 4 червня, о 13:07 з території Російської Федерації був здійснений обстріл Сумської області. Зокрема ворог здійснив пуски двох ракет з гелікоптера по Есманській територіальній громаді. Постраждало приміщення школи", - цдеться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає. Інформація про жертви серед цивільного населення попередньо відсутня.

Нагадаємо, що у селі Заградівка Бериславського району Херсонської області двоє людей підірвались на російському реактивному снаряді.

Читайте також:

Наступна публікація