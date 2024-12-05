Російський генерал Герасимов телефонував до США: цікаві деталі від The New York Times

Через шість днів після запуску російської балістичної ракети "Орєшнік" по Дніпру керівник Генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов зателефонував голові Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзу Брауну.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

За інформацією газети, телефонна розмова між Герасимовим і Брауном відбулася 27 листопада. Зазначається, що під час бесіди очільник російського Генштабу завив, мовляв, запуск цієї балістики був запланований задовго до того, як Вашингтон дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росі.

Своєю чергою, прессекретар Брауна, капітан Джеріл Дорсі, повідомив, що "на прохання Герасимова генерал Браун погодився не розголошувати подробиці розмови". З його слів, обидва генерали обговорили питання глобальної та регіональної безпеки. Зокрема, російсько-українську війну.

NYT пише, що дзвінок з Москви надійшов у напружений час. Російський "фюрер" Володимир Путін "загострив і без того напружені протистояння із Заходом, стверджуючи, що Росія має право завдавати ударів по військових об’єктах країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти наших об’єктів". Примітно, що коментарі з Кремля пролунали, коли чинний президент США Джо Байден послабив обмеження на використання західної зброї, які він зберігав протягом більшої частини війни.

"Незрозуміло, чому генерал Герасимов хотів, щоб телефонна розмова з генералом Брауном була замовченна. Востаннє він розмовляв зі своїм американським колегою в жовтні 2022-го, коли він і генерал Марк А. Міллі, попередник генерала Брауна на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів, розмовляли по телефону. Цей заклик також прозвучав на тлі побоювань, що Москва хоче загострити війну в Україні", - йдеться у матеріалі New York Times.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни пояснили, навіщо Росія вдарила ракетою "Орешнік" по Україні. Зокрема, Москва намагається посилити інформаційні операції, щоб відволікти партнерів від підтримки України.

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