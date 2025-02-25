Російський генерал-лейтенант налагодив наркоторгівлю серед військових – розслідування

Генерал використовував свій вплив, щоб уникати перевірок та безперешкодно транспортувати пакунки через блокпости.

Генерал-лейтенант Сергій Мільчаков, командувач 51-ї армії РФ, організував масштабну схему постачання та розповсюдження наркотиків серед своїх підлеглих. Тих, хто викривав злочинну діяльність командування, відправляли на самогубні місії.

Про це повідомляють розслідувачі медіапроєкту "Телебачення Торонто", які отримали та верифікували листування російського офіцера.

Корупційна мережа у 51-й армії

За даними розслідувачів, Мільчаков створив розгалужену систему наркотрафіку у своїх частинах. Поставки здійснювалися через довірених осіб, серед яких були високопоставлені військові. Генерал використовував свій вплив, щоб уникати перевірок та безперешкодно транспортувати пакунки через блокпости.

Зокрема, у перехопленому листуванні він доручав своєму водію Кирилу Мартинову доставити "вантажі, які не мають почути собаки". Одним із ключових отримувачів був командир 5-ї мотострілецької бригади 51-ї армії Раміль Фасхутдінов (позивний "Мамай").

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Ще одним фігурантом схеми став полковник Ігор Пузік (позивний "Злой"), командувач 87-го мотострілецького полку. Саме він відправив своїх підлеглих на смертельне завдання після того, як вони публічно звинуватили командування у продажу наркотиків.

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У вересні 2024 року два російські оператори дронів, "Ернест" і "Гудвін", записали відеозвернення, де розповіли про наркоторгівлю у своїх частинах. Вони заявили, що керівництво 51-ї армії, включно з Пузіком, отримує відсоток від продажу наркотиків. Невдовзі після цього їх розформували та відправили у штурмовий загін фактично на вірну смерть.

Секс-скандал у лавах 51-ї армії

Окрім кримінальних схем, у перехопленому листуванні журналісти знайшли особисті повідомлення між генералом Мільчаковим та дружиною його підлеглого Ігоря Пузіка – Катериною Корнієнко. Це вказує на тісніші, ніж офіційні, зв’язки між членами злочинної групи у 51-й армії.

За даними розслідувачів, генерал-лейтенант використовує службове становище для схиляння військовослужбовиць до інтимних стосунків та сприяє їхньому кар’єрному росту в обмін на "послуги".

Попри сім’ю та двох дітей, Мільчаков активно розбудовує власну корупційну мережу, у якій поєднуються наркоторгівля, відверта злочинність та зловживання владою.

Нагадаємо, що російська армія стикається з нестачею транспорту і почала використовувати віслюків для постачання військ. Коні також дедалі частіше з’являються на російському боці фронту.