Російський "Град" нищить своїх колишніх власників на Донеччині: відео з передової

Артилерії холодноярівців на цих позиціях прикриває піхоту.

Українські військові намагаються відкинути окупантів з околиць пекельного Бахмута, артилеристи холодноярської бригади збройних сил вгатили по ворожому війську із реактивних систем і знищили позиції росіян.

Бахмут і Соледар окупанти намагаються оточити. Майже пів року тут найзапекліші бої, але і досі всі штурми орди невдалі.

Артилерії холодноярівців на цих позиціях прикриває піхоту.

"Зарядка машини відбувається вручну. Кожен снаряд важить по 76 кілограмів, а їх треба 40 снарядів завантажити. Це все час", -"розповідають бійці.

А часу тут не гаять, бо чим швидше машина виїде на роботу, тим цілішими будуть позиції нашої піхоти. Тож холодноярівці після відстрілу одразу заряджають установку.

Із гаубиці артилерія криє окупантів. Сьогодні нищать укріплення росіян із їхньої ж зброї. "Ще на початку війни, в березні місяці в Сумській області, чесно забрала в кацапів. Дякуємо їм за лендліз", - показують бійці свій трофей.

Відтоді реактивна система залпового вогню «Град» вірно служить українським артилеристам. Снаряди ж, серед яких теж є трофейні, чітко летять на голови ординського війська.

На цьому напрямку вагнерівці намагаються штурмувати нашу лінію фронту. Тож хлопці по координатах визначають ціль, наводяться і насипають.

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