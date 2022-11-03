Російський хакер зламав сторінку Валерія Залужного в Instagram

Російський хакер з ніком “Джокер” зламав сторінку в Instagram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Відповідні дані з’явилися в його особистому акаунті.

Як стало відомо, російський хакер з нікнеймом “Джокер ДНР” зламав особисту сторінку в Instagram Валерія Залужного. На аватарку він помістив фотокартку Путіна на ведмеді, а також зробив допис:

“Так, я підтверджую, що Джокер ДНР проник до Delta”.

До опису профілю хакер також додав посилання, яке начебто веде на сторінку “Джокера” в Телеграмі - переходити по ній не варто, це може загрожувати безпеці вашого особистого профілю.

Нагадаємо, що МАГАТЕ викрило брехню Росії про українську "брудну бомбу".

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