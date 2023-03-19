Російський командир списав самогубство солдата на загибель в бою, щоб родина отримала 5 млн (перехоплення)

За самостріл нічого не заплатять.
Військовослужбовець РФ розповів про низький морально-психологічний стан солдатів-співвітчизників та самогубство одного з окупантів.
Про це свідчить перехоплення розмови окупанта Головним управлінням розвідки України.
"Так, прийшов з наряду, нах*й, автомат взяв, нах*й, голову разх*ярив и все", - говорить солдат РФ телефоном.
Командир підрозділу, за словами росіянина, списав самогубство солдата на загибель в бою, щоб родині заплатили 5 млн рублів.
"Бачиш, навіть про родину не подумав… Ну тому що все за*бало", - каже солдат.
Він також похвалив свого командира "за справедливість", тому що за самостріл родина загиблого нічого за нього не отримає.
Нагадаємо, раніше інший окупант з Росії розповідав телефоном про вбивство неозброєних бійців ЗСУ.
Він поділився зі своєю подругою, як особисто розстріляв на відео двох українських військових, які попередньо склали свою зброю і просили не стріляти.
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