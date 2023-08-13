У Мережі публікують відео із російським командиром розвідувальної групи майором Томовим. Його група напередодні зникла на лівому березі Дніпра. Виявляється, російський офіцер перебуває в українському полоні.

Відео поширюють у телеграм-каналах.

На кадрах видно, як він добровільно "здає" позиції своїх же, показуючи місця дислокації російських військових на мапі. Він це робить досить спокійно, що свідичить, що його ніхто примусово не заставляє це робити.

"Юра, все малюй, тільки максимально корекно", - говорить за камерою один із українських військових.

Що сталося із його групою - невідомо. Де саме перебуває російський командир - також невідомо.

Офіційної інформації від російського командування щодо групи Томова немає.

Російський комбат, чия група зникла на лівому березі Херсонщини - у полоні та здає позиції своїх же

Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, як окупанти реагують на інформацію про рейди ЗСУ на лівий берег.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.