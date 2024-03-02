Російський комбриг загинув на полігоні під Волновахою: з’явилися кадри з похорону

По полігону, ймовірно, було завдано удару двома ракетами з РСЗВ HIMARS.

Ракетним ударом по полігону з російськими окупантами біля села Трудівське Волноваського району Донеччини 20 лютого було вбито полковника Гусейна Мусаєва — командира 36-ї окремої мотострілкової бригади. Про це свідчать опубліковані кадри похорону російського комбрига.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський, опублікувавши відповідне відео.

“Підтверджено загибель комбрига 36-го ОМБР ЗС РФ — полковника Гусейна Мусаєва внаслідок удару “Хаймарса” по полігону в селі Трудівське під Волновахою”, - написав він.

Російський комбриг Гусейн Мусаєв та його похорон / Фото: скриншот з відео

По полігону, ймовірно, було завдано удару двома ракетами з РСЗВ HIMARS. Про цей інцидент повідомляли російські пабліки та “воєнкори”.

Удару було завдано, коли на полігоні на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина 06705), постійним місцем дислокації якої є місто Борзя Забайкальського краю.

У момент удару військовослужбовці 4, 5 і 6-ї роти цієї бригади були вишикувані в очікуванні прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Моїсеєва.

Загалом повідомлялося про понад 60 загиблих. Російська служба ВВС отримала в своє розпорядження понад 10 фотографій і відеозаписів із полігону, зроблених одразу після удару, – на них десятки тіл окупантів.

Загиблі на полігоні під Волновахою окупанти / Фото: ASTRA

Нагадаємо, 28 лютого російські пропагандисти підтвердили завдавання удару двома ракетами HIMARS по місцю збору особового складу російської окупаційної армії в місті Оленівка Донецької області під час нагородження. Точна кількість загиблих невідома, але рахунок йде на десятки.

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