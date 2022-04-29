"Російський концтабір посеред руїн": Зеленський розповів про нацистські порядки окупантів у Маріуполі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Маріуполі російські окупанти влаштували концтабір та поводяться цинічніше, ніж нацисти 80 років тому.
Порядки окупантів у Маріуполі несуттєво відрізняються від того, що робили нацисти на захопленій території сходу Європи.
Про це глава держави розповів у відеозверненні 29 квітня.
"В місті, яке було одним із найбільш розвинених у регіоні, просто російський концтабір посеред руїн. І порядки окупантів у тій частині Маріуполя, яку вони, на жаль, поки що контролюють, несуттєво відрізняються від того, що робили нацисти на захопленій території сходу Європи", – розповів Зеленський
"Але російським військовим вдається бути навіть цинічнішими, ніж нацисти 80 років тому. Тодішні загарбники хоча б не розповідали, що це маріупольці і захисники міста самі себе обстрілювали і вбивали", – зазначив президент.
Нагадаємо, російські окупанти роздають жителям Маріуполя листівки під назвою "Основні питання", які описують встановлені загарбниками правила поведінки та життя в місті. Зокрема, окупанти стверджують, що всі маріупольці повинні проходити обов’язкову "фільтрацію", яку загарбники називають "верифікацією".
Читайте також:
- У Маріуполі посилюють заходи фільтрації: у місті запровадили пункти перевірки, а в'їзд ускладнили
- Дають камінь і змушують ним здирати татуювання: у Маріуполі окупанти вигадують нові знущання у фільтраційних таборах
- Окупанти вивозять із Маріуполя апарати ШВЛ: "Вбили понад 20 тисяч людей, так ще й почали обкрадати"