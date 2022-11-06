Російський контрактник повернувся з війни з кулею в голові, але його знову “могилізували”

Вдова убитого в Україні окупанта у забороненій в РФ соцмережі нарікає на “несправедливість” і вимагає для свого “героя”, крім ордена, ще дві медалі.

Мешканка Краснодарського краю РФ Поліна Ванюкова розповіла історію безглуздої смерті свого чоловіка та батька трьох дітей, який спершу добровільно, а потім в межах “часткової мобілізації” поїхав на війну, щоб убивати українців.

Вдова окупанта описала усі перипетії у соцмережі Instagram, яка в Росії заборонена, оскільки, як і Facebook, належить “екстремістській” компанії Meta.

Як стало зрозуміло з її допису, Федір Ванюков ще у квітні пішов воювати з українцями, уклавши контракт із Міноборони РФ. Влітку він повернувся у відпустку, як виявилося, з кульовим пораненням голови.

“Федя скаржився на біль голови. МРТ не змогли зробити, сказали, що в голові метал”, — написала жінка.

У міській клініці у чоловіка діагностували високий тиск, контузію та кулю в голові. Під час лікування у нього траплялися епілептичні приступи.

Коли стан здоров’я у Федора покращився, його викликали у військову частину в Молькіно (ймовірно, йдеться про в/ч 51532, тобто 10-у бригаду спецназу ГРУ) для підписання рапорту на завершення контракту. Комісувати за станом здоровʼя його не захотіли.

Оскільки за документами недавній контрактник був “здоровим”, наприкінці вересня йому прийшла повістка у межах “часткової мобілізації”.

“За всіма параметрами мій Федя не повинен був повертатися на “СВО”, але вирішили інакше. Ніколи не забуду слова: “А ти спробуй тепер, доведи, що ця куля прилетіла тобі там, на СВО!” — бідкається вона тепер у своєму дописі.

Уже через тиждень після “могилізації” Поліна повідомила, що втратила чоловіка, а її діти — батька.

Тепер вдова вимагає, щоб її Федю нагородили не тільки посмертним орденом, але ще й двома медалями, які, на її думку, той “заслужив” у серпні в боях біля сіл Давидів Брід та Білогорка на Херсонщині.

“Якщо командир вчасно не представив до нагороди мого чоловіка — то його проблеми. Моя сімʼя не повинна страждати через це!” - голосить вона, затегавши у дописі російського міністра оборони Сергія Шойгу, Захара Прилєпіна, Маргариту Симоньян, губернатора краю Кондратьєва і навіть самого Путіна.

Очевидно, “вбита горем” вдова забула, що високі чиновники РФ не можуть собі дозволити читати повідомлення в “екстремістській" соцмережі.

Нагадаємо, у нічному клубі "Полігон" в Костромі живцем згоріла вдова російського окупанта Любов Бедошвілі. Вона загинула разом із своєю сестрою та її чоловіком.

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