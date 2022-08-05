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Російський корабель біля окупованого Криму огорнули клуби чорного диму: фото

Російський корабель біля окупованого Криму огорнули клуби чорного диму: фото

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Російський корабель біля окупованого Криму огорнули клуби чорного диму: фото

Фото: соцмережі

У Чорному морі поблизу окупованого Росією Севастополя зафіксували дивну поведінку російського військового корабля.

У четвер, 4 серпня, російський військовий корабель поблизу окупованого Севастополя раптом почав випускати димові приманки, після чого огорнувся клубами чорного диму.

Про це повідомив у Twitter військово-морський експерт H I Sutton з проекту OSINT, оприлюднивши відповідні фото. 

Експерт припустив, що маскування російського корабля за допомогою димових приманок не допомогло йому врятуватися від влучання української ракети. Мовляв, саме тому його огорнули клуби чорного диму. Однак, остаточної ясності з цього приводу немає.

За його словами, на фото зафіксований патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василь Биков". Кораблі цього типу можуть мати на озброєнні 8 крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, раніше над подвір'я штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі з'явився бойовий дрон, після чого пролунав вибух.

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