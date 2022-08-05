Російський корабель біля окупованого Криму огорнули клуби чорного диму: фото

У четвер, 4 серпня, російський військовий корабель поблизу окупованого Севастополя раптом почав випускати димові приманки, після чого огорнувся клубами чорного диму.

Про це повідомив у Twitter військово-морський експерт H I Sutton з проекту OSINT, оприлюднивши відповідні фото.

Експерт припустив, що маскування російського корабля за допомогою димових приманок не допомогло йому врятуватися від влучання української ракети. Мовляв, саме тому його огорнули клуби чорного диму. Однак, остаточної ясності з цього приводу немає.

***BREAKING***



Videos of another important naval action(s) off Crimea today.



Possibly #Ukraine hit a #Russian ship in north of Crimea (dark smoke).



Then Russian patrol ship near Sevastopol in second images, unclear what is going on



Awaiting further clarity pic.twitter.com/rfzW5hbzZO — H I Sutton (@CovertShores) August 4, 2022

За його словами, на фото зафіксований патрульний корабель проєкту 22160 типу "Василь Биков". Кораблі цього типу можуть мати на озброєнні 8 крилатих ракет "Калібр".

Нагадаємо, раніше над подвір'я штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі з'явився бойовий дрон, після чого пролунав вибух.

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