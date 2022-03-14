Російський корабель все ще не пішов на х*й: нове супутникове фото острова Зміїний

Російський корабель все ще не пішов на х*й: нове супутникове фото острова Зміїний

Військове судно РФ стоїть на якорі біля українського острова.

Американська компанія з космічних технологій Maxar Technologies у неділю, 13 березня, опублікувала перший чіткий супутниковий знімок українського острова Зміїний у Чорному морі.

Про це повідомляє CNN.

Як видно на фото, деякі будівлі з червоним дахом у центрі острова, схоже, були значно пошкоджені внаслідок російського обстрілу в перші години вторгнення. Російський корабель, який Maxar ідентифікував як десантний корабель класу Ropucha, стоїть на якорі.

Хоча частина острова все ще вкрита снігом, на його поверхні можна побачити вирви від ракет.

Як відомо, острів Зміїний розташований приблизно за 48 кілометрів від материкової України.

Нагадаємо, що українські солдати, які перебували на острові під час нападу Росії, кинули виклик загарбникам і відмовилися здатися. Коли їм наказали скласти зброю, бо інакше їх розбомблять, їхня негативна відповідь стала найпопулярнішим мемом цієї війни.

Спочатку вважалося, що солдати на острові загинули, але пізніше стало відомо, що вони в безпеці, але потрапили у полон.

Читайте також: