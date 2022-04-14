Російський крейсер "Москва" затонув: окупанти втратили 16 крилатих ракет у Чорному морі

Ворог поніс втрати.

У Чорному морі Росія втратила 16 крилатих ракет, після того, як затонув флагман РФ "Москва". Крейсер був підбитий ракетами "Нептун" Збройних сил України.

Як повідомив головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко, на крейсері “Москва” було 16 крилатих ракет.

Загалом сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ у Чорному морі зменшився від 72 до 56.

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У Чорному морі перебувають наступні ракетні кораблі ЧФ РФ із крилатими ракетами Калібр:

фрегат Адмірал Ессен (8 ракет)

фрегат Адмірал Макаров (8 ракет)

корвет Вишній Волочок (8 ракет)

корвет Інгушетія (8 ракет)

корвет Грайворон (8 ракет)

підводний човен Ростов-на-Дону (4 ракети)

підводний човен Старий Оскол (4 ракети)

підводний човен Великий Новгород (4 ракети)

підводний човен Колпіно (4 ракети)

Крім того, в Середземному морі застрягли через перекриття проток Туреччиною наступні ракетні кораблі:

1 ракетний фрегат (Адмірал Григорович, ЧФ)

1 ракетний корвет (Орехово-Зуєво, ПФ)

2 ракетні підводні човни (Новоросійськ та Краснодар, ЧФ)

Також там перебувають:

2 ракетні крейсери одного типу з Москвою (Varyag, Тихоокеанський флот і Marshal Ustinov, Північний флот)

2 Guided Missile destroyers (за класифікацією НАТО) - Vice-Admiral Kulakov, Північний флот, Admiral Tributs, Тихоокеанський флот

1 ракетний фрегат Admiral Kasatonov, Північний флот, останній – носій гіперзвукових ракет Циркон

Як мінімум чотири з них не пропустили до Чорного моря Туреччина 28 лютого, зазначив журналіст.

Нагадаємо, що у середу, 13 квітня, на російському ракетному крейсері "Москва" Чорноморського флоту РФ виникла пожежа через влучання у нього ракет українського протикорабельного комплексу "Нептун".

Ракетний крейсер проєкту 1164 року "Москва" — корабель, який був побудований на Миколаївському кораблебудівному заводі. Крейсер вважається флагманом Чорноморського флоту РФ. Корабель був офіційно взятий на озброєння 30 січня 1983 року, а його основним озброєнням є 16 пускових установок надзвукових протикорабельних ракет П-1000 "Вулкан". Крім цього, на борту крейсера "Москва" встановлено протичовнове та мінно-торпедне озброєння, артилерія, комплекси ППО. Екіпаж ракетного корабля становить 510 осіб.

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